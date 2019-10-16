طرابلس 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، تهنئة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأشارت الصحف إلى تصريحات قائد عام الجيش المشير حفتر ، وقوله إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حاول بكل جهده توظيف خبرته ودبلوماسيته في تنفيذ برنامجه الذي طرحه أمام مجلس الأمن عند استلامه مهامه كمبعوث أممي، لكن الظروف لم تكن سهلة،مؤكدا أن قواته قادرة على إنهاء معركة طرابلس لصالحها خلال يومين فقط،لكننا تعمل على حماية المدنيين.وعرجت على لقاء نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مع وزير الاقتصاد علي العسياوي،حيث تم التطرق إلى الموازنة والإصلاحات الاقتصادية وخصوصا التعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة منها طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو.ونوهت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، بوفد من مصراتة ،ضم أعضاء من مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى ومن المجلس البلدى ،وتم خلال اللقاء بحث سبل إعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، كما تم التطرق إلى ضرورة السير في الإصلاحات الاقتصادية.// انتهى //08:38ت م0013