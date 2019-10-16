سبت العلايا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساستفاد من خدمات قسم الطوارئ في مستشفى سبت العلاية العام، الذي تبلغ سعته السريرية 85 سريراً, ويضم عدداً من التخصصات الطبية, ويخدم سكان محافظة بلقرن ومراكزها، خلال الـ9 شهور الماضية من هذا العام، (61984) مراجعاً والعيادات الخارجية (6005) مراجعين, فيما بلغ عدد الولادات (418) ولادة.وأُجري بالمستشفى (278) عملية كبرى, و(159) عملية صغرى, وبلغت التدخلات والإجراءات الجراحية (1857)، فيما بلغت الفحوص المخبرية (347202) ، وعدد وحدات الدم ومشتقاته المُتَبرع بها لبنك الدم بالمستشفى (598) ، والفحوص بقسم الأشعة (21864) ما بين عادية ومقطعية وتلفزيونية، ويعتبر المستشفى مرجعي لــ 13 مركزاً صحياً.كما يوجد بالمستشفى وحدة لغسيل الكلى تضم 14 سريراً، ويبلغ عدد المرضى المسجلين 38، وبلغت عدد جلسات الغسيل 3423 جلسة خلال نفس الفترة.// انتهى //08:41ت م0014