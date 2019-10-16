مكة المكرمة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسوقّع مشروع "تعظيم البلد الحرام" التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة, أمس, مذكرة تفاهم مع الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة " نياجرا", وذلك بمقر مشروع تعظيم البلد الحرام بمكة المكرمة .ووقّع الاتفاقية رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور هاشم بن بكر حريري, وعميد الكلية الدكتور فيصل أراين.وأوضح مدير مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي أن المذكرة تسعى إلى بناء فرق تطوعية، تسهم في بناء لبنة في هذه الرؤية المنشودة من خلال فتح باب التطوع في خدمة ضيوف الرحمن والمجتمع المكي والإفادة من طلاب الكلية من خلال المشاركة في أنشطة المشروع وإبرازها إعلاميًا، وتمكينهم من تنفيذ المشاريع التطوعية بعد تأهيلهم من قِبل المشروع وأن مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات .وبين الغامدي أن هذه المذكرة تأتي بهدف توحيد وتكامل الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الوصول في برنامج التحول الوطني إلى 300 ألف متطوع، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي من الناتج المحلي.// انتهى //08:46ت م0016