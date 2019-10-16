الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسيترأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد غداً ، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس بالعاصمة العُمانية مسقط .ويأتي هذا الاجتماع الذي سيحضره أصحاب المعالي رؤساء الدواوين بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال المحاسبة والرقابة المالية، والتنسيق بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الآراء والقضايا التي تتعلق بالأداء الرقابي.// انتهى //08:53ت م0018