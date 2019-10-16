الخرطوم 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تمكن القوات المشتركة السودانية الليبية أمس، من استعادة أكثر من 100 مواطن سوداني في الحدود الليبية، بعد أن أبعدتهم السلطات الليبيةمن داخل أراضيها.ولفتت الانتباه إلى إفشال القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس هجوماً لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة البرح بمديرية مقبنة الواقعة غرب محافظة تعز المتاخمة لمحافظة الحديدة الساحلية.ونشرت إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، تقديم مساعدات غذائية فورية إلى أكثر من 83 ألف شخص بشمال شرقي سوريا.ونقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قولها إن 398 مستوطنًا اقتحموا أمس المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية أمنية مشددة، بمشاركة 4 عناصر من مخابرات الاحتلال.وأخبرت عن مقتل وجرح المئاتُ من الأفغان في أعمال عنف ترافقت مع حملة انتخابات الرئاسة الأفغانية الأخيرة، والتي سعت خلالها حركة طالبان إلى تقويض العملية الديمقراطية، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.وأولت اهتماما بتأكيد الاتحاد الأوروبي ولندن أمس على أن احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح خروج بريطانيا بشكل منظم من التكتل لا يزال ممكناً.// انتهى //09:05ت م0019