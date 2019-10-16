إسلام آباد 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استعراض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.واهتمت برفض باكستان تصريحات وزير الدفاع الهندي راج ناث سينغ التي تضمنت تهديدات لها، وتأكيدها بقدرة قواتها المسلحة على التصدي لأي عدوان من جانب الهند.وأخبرت عن اتفاق باكستان وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية.وأشارت إلى نجاح باكستان في القضاء على إحتمالات إدراجها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالية الدولية المعنية بمراقبة تمويل الإرهاب.أمنياً تناقلت أنباء الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة عشرة أشخاص، ومقتل اثنين من رجال الأمن بانفجار وقع في مقاطعة وزيرستان القبلية.وأوردت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي نفى وجود أي مفاوضات بين باكستان وإيران بشأن توصيل مشروع "الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني" مع إيران.أفغانياً تابعت صحف باكستان تأكيد قوات حلف الأطلسي وقوفها مع القوات الأفغانية لتعزيز قدراتها ودعم عملياتها في مجال مكافحة الإرهاب.وتطرقت إلى دعوة الصين لتركيا بوقف القتال في سوريا والعودة إلى التسوية السياسية، وتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد تركيا.// انتهى //09:15ت م0021