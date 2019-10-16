الخرطوم 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأعلن عضو مجلس السيادة ، عضو وفد الحكومة السودانية لمحادثات السلام مع فصائل الكفاح المسلح ، محمد حسن التعايشي انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة السودانيةوالحركات المسلحة اليوم بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، موضحا أن المفاوضات ستبدأ بين وفد الحكومة ووفد فصيل الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو.وأكد التعايشي في تصريحات صحفية نشرت اليوم، عن انتهاء الترتيبات الفنية الرئيسة بين الوفود والوساطة حول التفاوض المباشر ، مشيراً إلى أن وفود التفاوض أعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط في مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في البلاد.وأوضح أن اطراف التفاوض ستدخل الحوار على أساس الشراكة بإعتبار أن الجميع شركاء في الكفاح والنضال وشركاء في الثورة السودانية، مؤكداً عدم وجود أي خلافات حول الجوانب الفنية بين الوفود أو خلاف حول مقر التفاوض.// انتهى //09:20ت م0022