الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسيفتتح الاتحاد السعودي للتنس موسمه الرياضي الحالي غداً, بإقامة بطولات المناطق للدرجة الأولى والشباب والناشئين بالرياض والمجمعة والدمام والأحساء.وأكملت أمانة الاتحاد السعودي للتنس الترتيبات والتجهيزات لانطلاق الموسم الرياضي الذي سيشهد مشاركة (65) نادياً تفاعل مع إستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.ويشمل البرنامج الزمني لنشاط الاتحاد السعودي للتنس إقامة (49) برنامجاً متنوعاً ما بين بطولات الدوري الممتاز والدرجة الأولى للكبار والناشئين وبطولة الصعود للدرجة الأولى, إلى جانب بطولات البراعم وبطولات المناطق للفرق والفردي يتأهل من خلالها الأبطال للمشاركة في بطولة المملكة، وإقامة بطولات مفتوحة.ورفع رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام الكبير الذي يجده الاتحاد من سموه، ودعمه لانتشار اللعبة في المملكة وذلك بإقامة بطولة دولية في منتصف شهر ديسمبر القادم ضمن موسم الدرعية.ودعا العجاجي الأندية واللاعبين إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى لعبة التنس، مؤكداً أن الاتحاد السعودي للتنس يضع كافة إمكانياته لدعم الأندية المتفاعلة مع خطط الاتحاد الهادفة لنشر وتوسيع قاعدة الممارسين والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات الدولية.// انتهى //09:46ت م0023