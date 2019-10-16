مكة المكرمة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16أكتوبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات, تأهيل وتدريب 250 طالبة للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020 ".وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة ليلى الصاعدي، أن الأولمبياد يهدف إلى توفير البيئة التنافسية بين المشاركات، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلميّة والتقنيّة والحرص على اكتشاف المواهب، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، وتمثيل المملكة في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة .// انتهى //10:13ت م0026