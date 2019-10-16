رام الله 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وهنأهما بنجاح المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني وشقيقه السعودي ، وعلى الروح الرياضية العالية التي تجلت خلالها.وسلطت الصحف الضوء على دعوة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، برلمانات العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.وتناولت صحف الصباح دعوة رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، برلمانات العالم إلى الضغط على حكومات بلدانهم لرفض أي توجهات ونوايا لنقل سفاراتهم إلى القدس.وتابعت صحف فلسطين أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن مشروع القانون الجديد في الكونجرس الأمريكي المعروف باسم "العدالة لضحايا الإرهاب" إلى جانب مشاريع أخرى، تأتي في إطار صفقة القرن الهادفة الى إسقاط المشروع الوطني وحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة.وأولت صحف هذا النهار اهتماما بدعوة كبير قضاة فلسطين محمود الهباش علماء الأمة الاسلامية ومرجعياتها الدينية إلى القيام بمسؤوليتهم الدينية والحضارية في حشد طاقات الأمة وجهودها من أجل نصرة قضاياها الكبرى وفي القلب منها قضية فلسطين والقدس والمسجد الاقصى المبارك، الذي يتعرض لأخطر المؤامرات والاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت صحف اليوم تحذير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، من تداعيات توالي الهجمات الشرسة التي ينفذها المستوطنون، بحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين والمقدسيين من الدخول إليه، والصلاة فيه.ورصدت اقتحام المئات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:58ت م0037