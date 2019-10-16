الخليل 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة الخليل .وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين منتصر عبد الحميد محيسن ، وورد إبراهيم يوسف عوض ، وذلك بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما بمنطقة البياضة والاتصالات ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ونقلتهما إلى مركز توقيف وتحقيق عصيون.كما اعتقلت تلك القوات من مدينة دورا جنوبا، الأسيرين المحررين عصام حسين مشارقة، وحمزة نادر عزمي أبو هليل، والشاب أيوب عمر رشيد طرايرة من بلدة بني نعيم شرقا، والشاب علاء أحمد عواودة من دورا، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.// انتهى //11:01ت م0038