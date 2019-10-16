الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المالديفية بمجلس الشورى برئاسة أسامة الربيعة ، بسفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما البرلمانية منها والتأكيد على العمل المشترك لتعزيز العلاقات بينهما.يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //11:02ت م0039