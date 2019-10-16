بغداد 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالتغييرات الوزارية المتوقعة على حكومة عادل عبد المهدي والتي ستطال على مرحلتين عشرة وزراء ، منوهة بأن المرحلة الأولى شملت وزارتي الصحة والتربية فيما تطال الثانية وزارات أخرى,بينها الصناعة والاتصالات والهجرة والمهجرين.وتوقعت الصحف أن تشمل التغييرات الدرجات الخاصة تمهيداً لانهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة.وفي شأن محلي آخر أبرزت الصحف تصويت مجلس محافظة بغداد أمس على تعيين محافظ جديد خلفا للمحافظ المستقيل .وتناولت آخر مجريات عمل لجنة التحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الاخيرة والتي سبق للحكومة أن شكلتها.وعرجت صحف الأربعاء الجهود المبذولة لإخماد عشرات الحرائق التي التهمت مساحات واسعة في لبنان ,وتسببت في أضرار مادية فادحة.// انتهى //11:05ت م0040