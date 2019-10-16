تبوك 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وتشمل تبوك ومحافظات البدع، وتيماء، وحقل، وضباء.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:08ت م0041