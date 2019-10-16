الكويت 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسعاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده صباح اليوم قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه كان في استقبال سموه على أرض المطار ولي العهد بدولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين .// انتهى //11:13ت م0042