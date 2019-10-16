الجزائر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتحذير نائب وزير الدفاع رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، المعارضة من محاولات عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم.وأشارت إلى انضمام مئات المواطنين إلى مسيرات طلاب الجامعات بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، أمس، للمطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات وإرجاء اعتماده إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.ورصدت صحف الأربعاء الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود أمس ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي .وتناولت تأكيد الاتحاد الأوروبي صعوبة التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 أكتوبر الجاري، مبديا استعداده لبحث امكانية تأجيل "بريكسيت" إلى تاريخ آخر.// انتهى //11:15ت م0043