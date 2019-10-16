الباحة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين ، أن إدارة الجامعة تسعى لتذليل الصعاب التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة المثالية للعملية التعليمية والأكاديمية وكذلك بيئة الأنشطة اللامنهجية بغية استكشاف وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم .ونوه خلال لقائه أمس الطلاب بمسرح المدينة الجامعية بالعقيق، بالدعم الذي تحظى به الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور فهد رافع، حرص العمادة على تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة داخل وخارج الجامعة والخدمات التي تقدمها لطلاب وطالبات الجامعة،// انتهى //11:16ت م0044