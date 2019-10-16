عام / مدير جامعة الباحة يلتقى الطلاب ويؤكد أهمية توفير البيئة الأكاديمية
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
الباحة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
أكد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين ، أن إدارة الجامعة تسعى لتذليل الصعاب التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة المثالية للعملية التعليمية والأكاديمية وكذلك بيئة الأنشطة اللامنهجية بغية استكشاف وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم .
ونوه خلال لقائه أمس الطلاب بمسرح المدينة الجامعية بالعقيق، بالدعم الذي تحظى به الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .
من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور فهد رافع، حرص العمادة على تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة داخل وخارج الجامعة والخدمات التي تقدمها لطلاب وطالبات الجامعة،
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11:16ت م
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