القدس المحتلة - قلقيلية 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة و قلقيلية.وأفادت مصادر فلسطينية في محافظتين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ابراهيم ملحم ، ووصفي عبد الكريم حمودة ، وإسلام بلال دويري ، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة قلقيلية ، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال ،الاخوين محمد ، ويزن عليان ، بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة العيسوية ،فيما اعتقلت الشاب يوسف عريقات من بلدة ابو ديس شرق مدينة القدس المحتلة ، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه والعبث بمحتوياته.// انتهى //11:19ت م0045