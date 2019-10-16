تونس 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للمشهد السياسي بعد فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن تونس تقف على مشارف إعادة تشكيل لمكوناتها و خصائصها بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.واهتمت بدعوة رئيس الحكومة التونسية الحالي يوسف الشاهد إلى الإسراع في تشكيل الحكومة من الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وتعبيره عن استعداده لتسليم السلطة فور تشكيل الحكومة.وأشارت صحف الأربعاء مغاربيًا إلى تواصل المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وتردي الأوضاع المعيشية داخل البلاد مع غياب الأمن.وكتبت في الشأن العربي عن الحرائق التي اشتعلت في لبنان فجر الثلاثاء والتي أتت على مساحات واسعة من الأشجار الغابية المتنوعة ولامست المنازل دون أن يحدد بعد حجم الخسائر.وتوقفت صحف تونس عند إعلان الملكة اليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري يشكل أولوية بالنسبة للحكومة.// ا11:21ت م0046