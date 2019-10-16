تبوك 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسدشنت جامعة تبوك ممثلة بوكالة التطوير والجودة أمس، الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة، بواقع يصل إلى 250 خدمة مجتمعية للعمادات والكليات، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومديري الإدارات الحكومية وقيادات الجامعة.وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة وتطورها في ظل رؤية المملكة 2030، عقب ذلك دشن معالي مدير الجامعة الخدمات المقدمة، وقال: "إن جميع مؤسسات التعليم في العالم تؤدي رسالتها عبر ثلاثة محاور هي: مرحلة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع".وأوضح أن الجامعة يدرس بها 39 ألف طالب وطالبة، تسعى من خلالهم إلى ايجاد التأثير الإيجابي على الأسرة والمجتمع، حرصا من الجامعة على هذا الجانب، إضافة إلى التعاون وعقد الشراكات مع الإدارات الحكومية والخاصة، وتحقيق أدوار تكاملية خدمة للوطن.// انتهى //11:22ت م0047