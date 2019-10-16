الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدبلوم التأهيلي لعام 1441هـ بنسخته السادسة للأعضاء المستجدين، على مدى فصلين دراسيين، ويدرس فيها أكثر من 130 عضواً لتأهيلهم للعمل الميداني، وذلك بمدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.ويهدف الدبلوم إلى رفع كفاءة شاغلي الوظائف الدينية والميدانية، وتحسين مهاراتهم في التواصل مع الجمهور، وإعدادهم علمياً ومهارياً ليكون العمل منضبطاً باللوائح والأنظمة المقررة.وسعت الرئاسة العامة إلى إكساب منسوبيها المعارف والمهارات اللازمة للعمل الميداني، وتحصين العضو الميداني فكرياً، وتأهيله ثقافياً، بما يحقق خدمة المجتمع، وتزويده بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معرفة قواعده ومقاصده الشرعية، مما يجعله يمارس عمله بعلم وبصيرة على أكمل وجه.يذكر أن الدبلوم يشارك فيه أكاديميون مهرة، ومتخصصون في المجال تم اختيارهم بعناية، منهم أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الجامعات بمختلف مناطق المملكة، ومن حملة الماجستير والدكتوراه من منسوبي الرئاسة العامة، ومن ترشحهم الرئاسة العامة من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.ويحظى هذا الدبلوم بنسخته السادسة بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتحقيق التطلعات في تدريب الكوادر الشابة وتطويرهم، وإدخالهم في مجال العمل بطرق أكاديمية مقننة، تحقيقاً لحرص وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في ذلك.// انتهى //11:30ت م0051