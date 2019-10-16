الرباط 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة، تعليقاتها على المشهد السياسي بالمغرب، بعد الإعلان عن الحكومة في صيغتها الجديدة، ونقلت دعوات بعض التيارات السياسية بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، إلى ضرورة تقديم الحكومة في صيغتها الجديدة لبرنامج آخر معدل يتلاءم مع هندستها الجديدة.وتابعت اهتمامها بالمشهد السياسي في تونس، بعد تحقيق المرشح أستاذ القانون قيس سعيد، فوزاً كاسحًا في الانتخابات الرئاسية ، وأوردت تصريحات سعيد الذي وصف الانتخابات الرئاسية بالثورة الجديدة.واهتمت الصحف بالجولة الخليجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،الذي وصل أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة للمملكة العربية السعودية ، مبرزة أن التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية بما فيها التطورات في سوريا تشكل أبرز محاور النقاش في هذه الزيارة.وتابعت الوضع في شمال سوريا، في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية ، وأبرزت دعوة واشنطن لأنقرة بالوقف الفوري للهجوم مع الإعلان عن فرض عقوبات عليها.وتوقفت الصحف عند ضحايا إعصار هاغيبيس الذي اجتاح اليابان السبت الماضي ،وارتفعت حصيلته إلى نحو 70 قتيلاً و عشرات المفقودين.// انتهى //12:29ت م0068