أبهـا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسينظم مركز الوثائق والمحفوظات بجامعة الملك خالد الثلاثاء القادم، ورشة عمل لنشر الوعي الوثائقي للمهتمين بمجالات التوثيق من داخل الجامعة وخارجها، بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وذلك في مبنى المدرجات المركزية في المدينة الجامعية بأبها.وتستضيف ورشة العمل مدير الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبدالمحسن بن هداب الهداب، ومدير إدارة ترحيل واستقبال الوثائق إبراهيم بن عبدالله الشدي.وأوضح المشرف على مركز الوثائق والمحفوظات بجامعة الملك خالد سالم بن جبران الخالدي, أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير خبرات مجتمع منطقة عسير ومنسوبي ومنسوبات الجامعة في مجالات التوثيق, مشيراً إلى أنه سيتم نقل أعمال الورشة بشكل مباشر لشطر الطالبات, وذلك على مسرح كلية العلوم بطريق الملك عبدالله بأبها.// انتهى //12:30ت م0069