تبوك 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك غداً, بطولة دوري الدرجة الأولى لخماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة الذهنية، بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة، التي تأتي ضمن البرنامج الزمني للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي، وذلك بمدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك.وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود بن صباح العنزي, أن البطولة التي تستمر على مدى يومان يشارك فيها أندية من الدمام والقصيم وحائل والرس, بالإضافة لنادي تبوك لذوي الإعاقة, داعياً جميع الرياضين بالمنطقة عامة والمهتمين بذوي الإعاقة خاصة بحضور البطولة .وبين أن نادي ذوي الإعاقة بتبوك يسعى إلى الاستفادة من استضافته لهذه البطولة، لزيادة إمكانية الفرص أمام ذوي الإعاقة لمشاركة أوسع في الأنشطة الرياضية، ولتعزيز مكانة رياضة ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بأهميتها سواءً في منطقة تبوك أو مناطق المملكة الأخرى.// انتهى //12:31ت م0070