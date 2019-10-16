القدس المحتلة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساقتحم العشرات من المستوطنين اليهود بقيادة وزير زراعة الاحتلال الإسرائيلي يوري ارئيل،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن وزير زراعة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسة.// انتهى //12:38ت م0071