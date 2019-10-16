أبهـا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسطرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات خمسة فرص استثمارية, بلغت مساحتها 196,639 متر مربع, وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الاستثمارات شملت مشروعات لتشغيل, وصيانة المطاعم, والمقاهي القائمة في جبل ذرة بمساحة 8161 متر مربع, وحديقة أبو خيال على مساحة 10678 متر مربع ولمدة 15 سنة, وإنشاء وتشغيل, وصيانة مطعم, ومقهى ممشى الضباب بمساحة إجمالية 4800 متر مربع لمدة 25 عاماً.وأفاد الدكتور الحميدي أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار في المجال الفندقي من خلال فرصة إنشاء, وتشغيل فندق خمس نجوم لمطل جبل ثاه على مساحة 13.000 متر مربع وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز المعارض والمؤتمرات على مساحة 160000 متر مربع لمدة 25 سنة.وبين أمين منطقة عسير أن أمانة منطقة عسير تعدّ من أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً، التي بلغت 21 فرصة استثمارية متاحة حالياً على " بوابة بلدي " في مواقع متعددة من منطقة عسير, لافتاً أن طرح الفرص الاستثمارية جاءت متنوعة وموزعة على كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد الدراسات والخطط الدقيقة للمواقع الاستثمارية, للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية, منوهاً إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع, والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة, وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.// انتهى //12:46ت م0073