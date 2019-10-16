الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية والعيادات الخاصة في جميع أنحاء المملكة، وذلك في حفل استضافته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الطبية مساء أمس، بحضور جمع من المسؤولين ورجال الأعمال.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الدكتور خالد العنزي، أن إطلاق المعايير الوطنية للمراكز والمجمعات الطبية يأتي متزامناً مع التطور الكبير في أعمال المركز لمنح شهادات الاعتماد لجميع مراكز الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مهام المركز الرئيسية تتركز في وضع معاير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع المنشآت الصحية لإقامة الدليل لتلك المعايير.من جهته، أفاد مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" الدكتور سالم الوهابي، أن إطلاق النسخة الأولى من المعايير الوطنية للمجمعات الطبية والعيادات الخاصة، سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية العام 2020 على أي مرفق طبي يقدم خدمات طبية للمرضى ولكنه لا يحتوي على أسرة.وأكد الدكتور الوهابي أن هذه المعايير وضعت بطريقة تغطي تلك المجمعات والعيادات الطبية على جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن مهمة المركز "سباهي"، هي وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.وأشار إلى أن "المركز" يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج والعالم العربي، مما يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال، ويفتح الباب أمام تأسيس مراكز مشابهة سواء في القطاعات الصحية المختلفة داخل المملكة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن ذلك سيحدث نقلة مهمة باتجاه تجويد الخدمات وضمان مأمونيتها، وتعزيز رعاية المريض وسلامتها.// انتهى //12:51ت م0074