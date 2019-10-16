الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أمس، الجولة الدعوية الرابعة خلال هذا العام 1441 هـ، في بيان أهمية الأمن الفكري في عدد من مساجد مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، شارك فيها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي وعدد من دعاة الفرع الرسميين.وبين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة أن الأمن الفكري مطلب مهم، خاصة في ظل ما يحوم حول المملكة العربية السعودية من فتن وغزو فكري ومحاولة من الفئات الضالة لزعزعة الاستقرار والأمن الذي تحقق بعد فضل الله تعالى على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - واستمر إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يضرب بيد من حديد لكل ما تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد المقدسة.الجدير بالذكر أن هذه الجولات الدعوية انطلقت منذ العام الماضي وتستمر لهذا العام حيث تحظى باهتمام ومتابعة ودعم لا محدود من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة ولتذكير الناس بنعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها في هذه البلاد المباركة.// انتهى //13:02ت م0078