لندن 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تربط المملكة العربية السعودية بروسيا.وجددت الصحف تناول إعلان الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن مفاوضات حاسمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 الحالي يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، والعزم على العمل وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي.وأخبرت الصحف بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، تركيا على إنهاء عمليتها العسكرية في سوريا، معربين عن قلقهما العميق إزاء الوضع في شمال سوريا.ونقلت عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون الخروج البريطاني، ميشيل بارنييه، قوله: إن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن التغييرات في اتفاق الانسحاب من التكتل الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع، يبدو أكثر صعوبة.وكشفت أن الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل، والتي قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي.وأشارت الصحف إلى قرار بريطانيا تعليق إصدار تراخيص تصدير السلاح إلى تركيا عقب تدخلها العسكري في شمال سوريا.ولفتت إلى إندلاع حرائق ضخمة اجتاحت لبنان في منطقة الشوف، وتجاوز عددها أكثر من مئة حريق، مشيرة إلى الاستياء الشعبي هناك.// انتهى //13:04ت م0079