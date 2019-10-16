الكويت 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر33 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5763 نقطة بنسبة ارتفاع 59ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر138 مليون سهم تمت من خلال 5919 صفقة نقدية بقيمة 2ر32 مليون دينار كويتي (نحو 4ر109 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4724 نقطة بنسبة 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر72 مليون سهم تمت عبر 2439 صفقة بقيمة 6ر4 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الاول 6ر49 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6295 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر65 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة بقيمة 5ر27 مليون دينار .// انتهى //13:13ت م0081