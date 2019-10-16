بريدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ عيون الجواء محمد العساف يرافقه رئيس بلدية القوارة المهندس ماجد السالم، ورئيس مركز الصليبية خالد بن كساب، وأعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي العنب، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان العنب 1440هـ .وتسلم سموه التقرير الختامي للمهرجان، مستمعاً لشرحٍ مفصل من قبل رئيس بلدية القوارة الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم، عن الجهود التي بذلت لإقامة المهرجان والمشاركات المتنوعة التي قدمت من خلاله.وأكد سموه ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان في نسخته القادمة بوصفه منجز اقتصادي، يسهم في تحسين وزيادة وتطوير إنتاج وبيع العنب، مشيداً بالتطور المتوالي والنوعي للمهرجان، لافتاً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في مجال عملهم.// انتهى //14:26ت م0099