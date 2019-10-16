جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بجهود معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وما يتم إنتاجه من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دروتها الثالثة لعام 2019م.وقال سموه في برقية موجّهة لمعالي الدكتور اليوبي: "يُسعدني أن أشيد بجهود معاليكم ومنسوبي (معهد خالد الفيصل للاعتدال) على التميّز والإبداع من بداية التأسيس إلى أن أصبح معهدًا علميًا بمكوناته الأكاديمية والبحثية ، ولقد أسعدني المستوى الراقي والمشرف في حفل الجائزة .. أشكر لمعاليكم وجميع منسوبي المعهد على ذلك ، مُتطلعًا إلى الاستمرار في هذا النهج المتميز".من جانبه عبّر معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة لحرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع النشاطات والبرامج التي تنفذها الجامعة بصفة عامة، ومعهد الأمير خالد الفيصل بصفة خاصة، مؤكدًا أن معهد الاعتدال عمل على تنظيم جائزة سنوية نبعت فكرتها من سمو الأمير خالد الفيصل لتكريم الجهات أو الشخصيات البارزة على المستوى المحلي والدولي ، لافتًا النظر إلى أن تحفيز ودعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة كان له الأثر البالغ في تميّز وإبداع مبادرات وبرامج وأنشطة معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.// انتهى //14:30ت م0103