الباحة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة العميد عويد بن زهزوم العنزي، بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة .وقدم سموه التهنئة للعميد العنزي بهذه الثقة الملكية ، متمنياً له التوفيق والسداد وبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين بالباحة .وأشاد أمير الباحة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم انجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الدولة أيدها الله وبالمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، منوهاً سموه بالجهود المباركة التي يبذلها مسئولي وموظفي جوازات الباحة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.من جانبه عبر مدير جوازات الباحة عن خالص شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة ، مؤكداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة ، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها الرشيدة .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.//انتهى//14:32ت م0104