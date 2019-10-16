نجران 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، لا سيما أنها تعنى بمحورين من محاور الرؤية، وهما اقتصاد مزهر ومجتمع حيوي.جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، وأعضاء المجلس، حيث نوّه سموه بتطوير منظومة العمل التعاوني، نحو تنمية تعاونية مستدامة، في مجال الاقتصاد التعاوني.واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز خطة مجلس الإدارة لدعم العمل التعاوني بالمنطقة، بما يعزز الحركة الاقتصادية، ويحقق رغبات القطاع التجاري والمستهلكين.وبيّن الدكتور كدمان أن المجلس يسعى إلى الريادة والمبادرة في مساندة ودعم الجمعيات التعاونية في المملكة، وبناء قدرات بشرية ومالية وتقنية، وترسيخ ثقافة العمل التعاوني، والمساهمة في تحسين الحياة المعيشية للمواطن، ورفع مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي.//انتهى//14:33ت م0105