عام / الشؤون الصحية بجدة تبدأ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الأحد المقبل
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
تبدأ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة يوم الأحد المقبل تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تستهدف المواطنين والمقيمين، وتستمر لمدة أربعة أشهر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة, .
ودعت صحة جدة كافة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على تطعيم عائلتهم ضد الانفلونزا وذلك بزيارة المراكز الصحية بالمحافظة.
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14:34ت م
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