جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستبدأ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة يوم الأحد المقبل تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تستهدف المواطنين والمقيمين، وتستمر لمدة أربعة أشهر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة, .ودعت صحة جدة كافة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على تطعيم عائلتهم ضد الانفلونزا وذلك بزيارة المراكز الصحية بالمحافظة.// انتهى //14:34ت م0106