ينبع 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة،اليوم ، اجتماعاً لمناقشة آلية التكامل بين مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بالهيئة الملكية بينبع، ومينائي الملك فهد الصناعي بينبع وميناء ينبع التجاري، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي، والجهات ذات العلاقة الموانئ والهيئة الملكية.وأكد على متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، من أجل تكامل الخدمات المقدمة بين المينائين، والمنطقة اللوجستية.تلى ذلك استعراض الخدمات والأعمال التي يقدمها مركز الخدمات اللوجستية ومينائي الملك فهد الصناعي بينبع وميناء ينبع التجاري، وتم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية ربط الطرق وسكة الحديد بالموانئ، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع.كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق فيما يخص المشاريع المستقبلية ما بين مينائي الملك فهد الصناعي وميناء ينبع التجاري والهيئة الملكية بينبع.// انتهى //14:36ت م0107