ظهران الجنوب 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي, بحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف وأعضاء المجلس, وذلك في مقر بلدية المحافظة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, وأقر إطلاق متنزه ظهران الجنوب الوطني على متنزه العشة جنوب المحافظة, كما أقر المجلس القيام بجولة في مركز الغايل التابع للمحافظة وتحويله إلى مشتى للمحافظة خلال فصل الشتاء بالتنسيق مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي في مركز الغايل.// انتهى //14:37ت م0108