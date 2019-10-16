بغداد 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.18%, متوقفاً عند 488.42 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 12 شركة, وانخفاض أسهم عدد مماثل من الشركات, فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,245,193,170 سهماً, بقيمة 869,832,068 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 502 صفقة, شملت 37 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //14:37ت م0109