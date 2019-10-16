الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسوافق صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد على قبول رئاسة مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي .جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الأمناء التي عقدها بمقر الهيئة السعودية للمهندسة برئاسة سموه حيث قدم رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني الشكر لسموه على قبوله لرئاسة مجلس أمناء المركز ، مؤكدًا أنه سيكون لها الأثر بإذن الله في تفعيل عمل المركز وتحقيق أهدافه وغاياته للوصول إلى مصاف المراكز العالمية .وخلال الجلسة أكد سمو الأمير بندر بن سلمان على ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من المهندسين والمهندسات بما لديهم من قدرات وخبرات مما يشجع على العمل الجاد وفتح المجال أمام الجميع.ولفت سموه النظر إلى ضرورة الرقي بمجال التحكيم وإيجاد كل محفزات التأهيل والتطوير وذلك لرفع الأداء المهني المطلوب وأن يحقق هذا المركز الأهداف المرجوة منه للوصول إلى ما يصبوا إليه الجميع تحت قيادة الحكومة الرشيدة .// انتهى //14:39ت م0110