أبهـا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسيواصل المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها لليوم الثاني، استقبال العديد من طالبي وطالبات العمل، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف متقدماً ومتقدمة للوظائف المطروحة خلال المعرض، وقبول ٨٩٥ مبدئياً، وتعيين ١٤٠ متقدماً في ٣٠ شركة وطنية.ونظمت غرفة أبها على هامش المعرض أمس العديد من الدورات التدريبية ومنها، دورة بعنوان " مهارات الاتصال والعرض والتسويق" قدمها الدكتور محمد بن قاسم الشعيبي، ناقش خلالها قواعد ومهارات التسويق مثل العرض والتقديم وأساليب الإقناع والتأثير والإصغاء وكيفية الرد على الاعتراضات بلباقة واختصار ، ودورة تدريبية بعنوان " برنامج الكورت لتطوير مهارات التفكير " قدمتها المدرّبة منال البيشي، استعرضت خلالها مهارات وأنواع التفكير، والنظريات والطرق المنتشرة والمطبقة ، والبرامج المصممة لتطوير مهارات التفكير ، وأساليب معالجة الأفكار وبحث العوامل المرتبطة بالفكرة وقوانينها وأهدافها واتخاذ القرار ، إلى جانب دورة تدريبية بعنوان " نشر ثقافة العمل الحر " قدمها المدرّب علي آل سيف، تطرق خلالها إلى مفهوم ثقافة العمل الحر والعوامل المؤثرة على المشاريع الحرة كالتعليم، ومستوى الدخل المتوقع من المشروع، وثقافة المجتمع، وتأثير نسبة البطالة، والخصائص المؤسسية وخبرة وعمر المتقدم بفكرة المشروع الريادي الحر، بالإضافة إلى عوامل الاستثمار المحلي والإقليمي المرتبطة بالمشاريع الريادية.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي أن الغرفة تواصل الاهتمام بشباب وشابات عسير طالبي العمل عن طريق تدريبهم وتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، لافتاً إلى أن المعرض هو أحد الأهداف الاستراتيجية للغرفة ليحصل كل الشباب على فرص التعليم والتدريب الجيد وفق خيارات متنوعة، مؤكداً على تعزيز الجهود لمواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، التي تخدم الاقتصاد الوطني وفق التخصصات النوعيّة ، التي تساعد على الابتكار في التقنيات المتطورة وريادة الأعمال.وأبان الحويزي أنه خلال اليومين الماضية بلغ إجمالي المسجلين في المعرض أكثر من ٥ آلاف شخص، تم قبول ٨٩٥ مبدئياً وتعيين، ١٤٠ شخصا نهائياً في ٣٠ شركة وطنية.// انتهى //14:39ت م0111