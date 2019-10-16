سكاكا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنظم مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف اللقاء الأول لمسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية بالقطاعات الحكومية بالمنطقة, وذلك في قاعة الحناء بفندق النزل بمدينة سكاكا.وأضح المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف نحو تعزيز مشاركة القطاعات الحكومية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإثراء التواصل بين مسؤولي مكاتب تحقيق الرؤية، للمساعدة في إيجاد لغة مشتركة لتوحيد المفاهيم.وبين الدكتور السناني أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالمفاهيم التي يدور حولها عمل مكاتب تحقيق الرؤية، وتعزيز الاتصال بين إمارة المنطقة والقطاعات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في إدارة مكاتب الرؤية، وبناء المبادرات والبرامج والأنشطة المحلية لإثراء الحراك التنموي بالمنطقة.وأفاد أن اللقاء يستمر لمدة يومين حيث سيتم خلاله طرح عدة محاور منها استعراض وثيقة الرؤية، ودور مكاتب تحقيق الرؤية في تعزيز التنمية بالمنطقة، وبناء المبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات ، كما سيتم في اليوم الثاني مناقشة ملامح استراتيجية تطوير منطقة الجوف.ورفع الدكتور السناني شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما لهذا اللقاء وحرصهما على أن يحقق الأهداف المرجوة منه.// انتهى //14:41ت م0112