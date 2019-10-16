بريدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ملتقى ومعرض النحالين الأول في المنطقة ، الذي يقام خلال الفترة 17 - 23 من الشهر المقبل، وذلك في مقر مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة .وأوضح عضو مجلس الادارة بغرفة القصيم عبد الله النومسي أن الملتقى يهدف إلى تبني الأفكار الإيجابية والاتجاهات العلمية والعملية والتعريف بهذا النشاط والتدريب على التعامل معه وفقاً للأساليب العلمية والدراسات الحديثة التي ستمكن من صناعة الفرص وتوطين الاستثمار فيها ، وكذلك خلق مجالات وفرص متنوعة تسهم في صناعة الاستثمار بكل أنواعه وفئاته ، مشيراً إلى أن الملتقى سيتضمن عدة أركان وأجنحة لمنتجي العسل لعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها لرواد المعرض.// انتهى //15:44ت م0149