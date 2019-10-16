عام / الخطوط السعودية تُدشن خدمة "بيسترو" على رحلات "كوالالمبور" بطائرة الأحلام الحديثة
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
دشّنت الخطوط السعودية اليوم ، أحدث خدماتها على رحلاتها بين المملكة وماليزيا ، وذلك على متن النسخة الأحدث من طائرة الأحلام "دريملاينر" "B787-10" ، التي تسلمت "السعودية" أول طائرة منها مؤخراً ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود بن حسين قطان .
واحتفت "السعودية" بهذه المناسبة بإقامة حفل ، في مطار كوالالمبور ، حضره إلى جانب السفير السعودي ، عدد من منسوبي السفارة ضم الملاحق ومدراء المكاتب التابعة للسفارة ، والرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات ماليزيا القابضة راجا عزمي راجا نازودين ، وكذلك كافة القطاعات العاملة في مطار كوالالمبور الدولي .
واطلع السفير وضيوف الحفل على الخدمات الجديدة من خلال المعرض المصاحب ، حيث قدم مدير الخطوط السعودية في ماليزيا وسنغافورة أحمد العويضي شرحاً مفصلاً عن خدمات الناقل الوطني الجديدة وخدمة "بيسترو" ، التي يتم من خلالها تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل ، بدءاً من المقبلات والطبق الرئيسي ثم الختام بالحلوى ، في حين تقدم خدمة الوجبات الجديدة بشكل فريد بدون صينية طعام للمرة الأولى .
كما هنأ السفير محمود قطان الخطوط السعودية على النجاحات المتتالية التي حققتها وكذلك الخدمات النوعية في كافة مواقع الخدمة ، إلى جانب التحديث المستمر لأسطولها الجوي بأحدث ما أنتجته شركات الطائرات العالمية ، مشيداً بأداء الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل والتي تعد عنصراً مهماً في المكانة اللائقة التي وصل إليها الناقل الوطني بين كبريات شركات الطيران حول العالم .
يُذكر أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين المملكة العربية السعودية و ماليزيا 50 رحلة أسبوعيا في الاتجاهين ، وقد بلغ عدد الضيوف المنقولين بين البلدين أكثر من 400 ألف ضيف منذ شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019م .
// انتهى //
15:45ت م
0150