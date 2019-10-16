جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسدشّنت الخطوط السعودية اليوم ، أحدث خدماتها على رحلاتها بين المملكة وماليزيا ، وذلك على متن النسخة الأحدث من طائرة الأحلام "دريملاينر" "B787-10" ، التي تسلمت "السعودية" أول طائرة منها مؤخراً ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود بن حسين قطان .واحتفت "السعودية" بهذه المناسبة بإقامة حفل ، في مطار كوالالمبور ، حضره إلى جانب السفير السعودي ، عدد من منسوبي السفارة ضم الملاحق ومدراء المكاتب التابعة للسفارة ، والرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات ماليزيا القابضة راجا عزمي راجا نازودين ، وكذلك كافة القطاعات العاملة في مطار كوالالمبور الدولي .واطلع السفير وضيوف الحفل على الخدمات الجديدة من خلال المعرض المصاحب ، حيث قدم مدير الخطوط السعودية في ماليزيا وسنغافورة أحمد العويضي شرحاً مفصلاً عن خدمات الناقل الوطني الجديدة وخدمة "بيسترو" ، التي يتم من خلالها تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل ، بدءاً من المقبلات والطبق الرئيسي ثم الختام بالحلوى ، في حين تقدم خدمة الوجبات الجديدة بشكل فريد بدون صينية طعام للمرة الأولى .كما هنأ السفير محمود قطان الخطوط السعودية على النجاحات المتتالية التي حققتها وكذلك الخدمات النوعية في كافة مواقع الخدمة ، إلى جانب التحديث المستمر لأسطولها الجوي بأحدث ما أنتجته شركات الطائرات العالمية ، مشيداً بأداء الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل والتي تعد عنصراً مهماً في المكانة اللائقة التي وصل إليها الناقل الوطني بين كبريات شركات الطيران حول العالم .يُذكر أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين المملكة العربية السعودية و ماليزيا 50 رحلة أسبوعيا في الاتجاهين ، وقد بلغ عدد الضيوف المنقولين بين البلدين أكثر من 400 ألف ضيف منذ شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019م .// انتهى //15:45ت م0150