المنامة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,525.85 بارتفاع قدره 6.48 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 757.77 بارتفاع قدره 4.64 نِقَاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و748 ألف و713 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و582 ألف و897 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 88 صفقة.// انتهى //15:46ت م0151