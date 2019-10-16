جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستستعرض مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المشروعات السكنية التي تقع ضمن مجتمعي الغولف والشاطئ ، في حي الرويال غرينز ، وذلك ابتداء من يوم غدٍ وعلى مدى ثلاثة أيام بفندق ريتز كارلتون بالرياض .وعدّ رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس نجم , حي الرويال غرينز أحد أرقى الأحياء الساحلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، والذي يمتد على مساحة 4.9 ملايين متر مربع ، ويضم أراضٍ سكنية تتراوح مساحتها بين 700 - 1000متر مربع ، لافتاً إلى أن حي الرويال غرينز يُمثل أبرز المشرعات السكنية الفاخرة التي تمتلك مواصفات تجتمع فيها عدة عناصر ملهمة تميزه عن أي مشروع سكني آخـر في المملكة ، حيث يحيط المجتمع الحدائق والمسطحات الخضراء ، ومسارات مخصصة لرياضة المشي ، وأماكن مجهزة بخدمات السياحة البحرية والاسترخاء، إضافةً إلى موقعه المميز المطل على المسطحات الخضراء لملعب الغولف رويال غرينز وعلى شاطئ البحر .يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أعلنت في وقت سابق عن حصول حي الرويال غرينز السكني على جائزة عالمية لأفضل حي سكني متعدد الاستخدامات على مستوى المنطقة العربية لعام 2018م ، وذلك خلال حفل نظمته "ذا انترناشونال بروبيرتي أوردز- IPA" العالمية في العاصمة البريطانية لندن , كما حصل ملعب الغولف "رويال غرينز" على عدة جوائز عالمية كأفضل مشروع رياضي وترفيهي لعام 2016-2017م.// انتهى //15:52ت م0152