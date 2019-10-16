جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأدنت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين ، بمشاركة وزير الزراعة وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك ، عادةً ذلك إمتداداً لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة ، وخرقاً صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي .وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءاتها الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ، كما دعت في ذات الوقت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.// انتهى //16:02ت م0155