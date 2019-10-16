عرعر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنفذ تعليم الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية اليوم ، ورشة عمل بعنوان " الاستثمار المعرفي في التعلم الرقمي " استهدفت معلمات الاجتماعية والوطنية ، وذلك بالابتدائية الخامسة والثلاثين بعرعر .وتهدف الورشة إلى تمكين المعلمات من استثمار التقنية في المهارات والمعارف.كما نظم تعليم الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية أمس برنامج "التعلم الفعال" ، ويستمر لمدة ثلاث أيام ، وذلك في مركز التدريب بعرعر .ويهدف البرنامج لتدريب المعلمات على مهارات التعلم الفعال في الحصة ورفع مستوى مهارات التفكير عند الطالبات .‏// انتهى //16:04ت م0156