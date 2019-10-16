عام / تعليم الشمالية ينفذ ورشة "الاستثمار المعرفي في التعلم الرقمي " وبرنامج "التعلم الفعال"
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
عرعر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
نفذ تعليم الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية اليوم ، ورشة عمل بعنوان " الاستثمار المعرفي في التعلم الرقمي " استهدفت معلمات الاجتماعية والوطنية ، وذلك بالابتدائية الخامسة والثلاثين بعرعر .
وتهدف الورشة إلى تمكين المعلمات من استثمار التقنية في المهارات والمعارف.
كما نظم تعليم الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية أمس برنامج "التعلم الفعال" ، ويستمر لمدة ثلاث أيام ، وذلك في مركز التدريب بعرعر .
ويهدف البرنامج لتدريب المعلمات على مهارات التعلم الفعال في الحصة ورفع مستوى مهارات التفكير عند الطالبات .
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16:04ت م
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