الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستنظم اللجنة البارالمبية السعودية غداً 3 بطولات في الطائف تبوك والدمام بمشاركة 120 لاعباً ضمن البرنامج الزمني للجنة للموسم الرياضي الحالي.وتقام في الصالة الرياضية بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف للإعاقة البصرية (التجمع الأول) بمشاركة 48 لاعباً يمثلون 8 أندية هي أندية مكة المكرمة،والطائف،وجازان،وتبوك،وحائل،وأبها،والجوف،والرس" وتستمر لمدة يومين.ويخوض 32 لاعباً منافسات التجمع الأول لبطولة البوتشيا للشلل الدماغي التي ستقام في الدمام لمدة يومين بمشاركة 8 أندية هي أندية الرياض والدمام والقصيم والرس وحائل والجوف وتبوك والأحساء.وأخيراً تستضيف الصالة الرياضية بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك بطولة دوري الدرجة الأولى لخماسيات كرة القدم "صالات" للإعاقة الذهنية "المجموعة الثانية" بمشاركة 40 لاعب يمثلون 5 أندية هي أندية الدمام والقصيم وحائل وتبوك والرس.// انتهى //16:04ت م0157