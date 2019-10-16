بريدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس.استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان, يرافقه عدد من منسوبي الجامعة .واستمع سموه لشرح من الدكتور البنيان عن ما تقدمه الجامعة في تطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدرات منتسبيها وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال تخصصهم من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها التدريبية الفعالة في مجال إعداد وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الأمنية.من جانبه أشاد أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في سبيل تأهيل الكفاءات الأكاديمية العربية في مجال البحوث والدراسات والأمن الفكري وتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، وبالمكانة العلمية التي وصلت إليها الجامعة والخدمات الجليلة والدراسات المتعددة التي قدمتها في مجال الأمن، مثنياً على دورها المحوري في منهجية العمل الأمني وتطويره.حضر اللقاء وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.// انتهى //16:04ت م0158