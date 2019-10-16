الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسصدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ10 أشخاص لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه (50 مرة) .وفيما يلي أسماء الأشخاص الممنوحين هذه الميدالية وهم: الرقيب أول بندر عبدالعزيز سلمان الحسين, الرقيب أول محمد رميض خميس العنزي, عبدالرحمن إبراهيم محمد السحيباني, عامر صالح علوي ناجي, عبدالله سعيد يحي إبراهيم, الرقيب أول عايد يوسف شليان الحربي, الوكيل الرقيب فيصل تركي عبدالله الطويرقي, الرائد عبدالله حمود عبدالله الدبيخي, العريف سعود عضيب طخيمان الظفيري, رئيس رقباء متقاعد عبدالرحمن حمد محمد الهقاص.// انتهى //16:06ت م0160